Marché des producteurs de Cavaillon

Parc du Grenouillet Cavaillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26 16:00:00

fin : 2026-09-24 18:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Le marché des producteurs est un rendez-vous incontournable du mois de mars au mois de septembre à Cavaillon dans le Vaucluse. Dénichez les meilleurs produits frais et de saison.

.

Parc du Grenouillet Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 71 24 18 accueil@ville-cavaillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des producteurs de Cavaillon

The farmers’ market is a not-to-be-missed event from March to September in Cavaillon, Vaucluse. Discover the best fresh produce in season.

L’événement Marché des producteurs de Cavaillon Cavaillon a été mis à jour le 2026-01-15 par Destination Luberon Monts de Vaucluse