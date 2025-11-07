Marché des Producteurs de Grémonville Grémonville
Grémonville Seine-Maritime
Début : 2025-11-07 16:00:00
fin : 2025-11-07 19:00:00
2025-11-07
Fromage de chèvre, cidre et jus de pommes, miel, safran, confitures… Tous ces produits du terroir sont à retrouver aux marchés des Producteurs où le consommateur vient à la rencontre des producteurs.
Un lieu d’échange et de convivialité, véritables rendez-vous gourmands, les marchés de Producteurs ont lieu à Grémonville les 1ers vendredis du mois, de 16h à 19h à Grémonville.
Durant toute l’année, les producteurs locaux vous invitent à retrouver ou à découvrir une grande diversité de produits du territoire.
Sur place, petite restauration et vente à emporter. .
Grémonville 76970 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 86 74 73 ericcastel76@gmail.com
