Marché des Producteurs de la Vallée du Serein Fournil Aux Goûts Liés Marcilly-Ogny

Marché des Producteurs de la Vallée du Serein

Fournil Aux Goûts Liés 6, rue Saint Germain Marcilly-Ogny Côte-d’Or

Début : 2025-12-19 05:00:00

fin : 2026-03-20 23:59:00

2025-12-19 2025-12-26 2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20

Marché de producteurs et artisans organisé par l’association des Producteurs de la Vallée du Serein. Cette association regroupe une dizaine de producteurs et une pâtissière dans un rayon de 20 km.

Cette association a pour but de mettre en lien paysans, artisans et consommateurs de l’Auxois Morvan, en facilitant la mise à disposition des produits locaux.

L’association participe et soutient le développement des systèmes de vente en circuits-courts et l’essor d’une agriculture locale durable afin de contribuer à maintenir des campagnes vivantes et attractives

• consolidation de l’activité des producteurs et/ou artisans et soutien de paysans en installation,

• promotion et organisation d’une relation juste et durable entre les producteurs et artisans du territoire,

• production et consommation de produits locaux, de qualité et accessibles au plus grand nombre,

• préservation du lien social entre les acteurs et citoyens du territoire,

• organisation et participation à des évènements,

• mise en place de moyens logistiques d’entraide

L’association organise un marché hebdomadaire le vendredi soir au Fournil Fermier Aux Goûts Liés à Marcilly-Ogny.

Une offre complète de produits est disponible légumes (bio), viandes fraîches et transformées (bœuf, porc, volailles, agneau), œufs, pain, fromages de chèvre (bio), pâtisseries, farines et légumineuses (bio), bières (bio).

Des marchés événementiels sont également organisés ponctuellement.

Venez profiter d’une offre alimentaire locale et conviviale ! .

Fournil Aux Goûts Liés 6, rue Saint Germain Marcilly-Ogny 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 32 72 49 auxgoutslies@gmail.com

