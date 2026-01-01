Marché des producteurs de Montagne

Saales Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-09 15:00:00

fin : 2026-06-12 18:30:00

2026-01-09 2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-05-08 2026-06-12 2026-07-01

La montagne dans votre panier! Des produits savoureux et locaux! De 15h à 18h30 tous les 2èmes vendredis de chaque mois et de mi juin à mi septembre, tous les vendredis du mois.

30 producteurs montagnards, amoureux des vallées et de leur métier, vous donnent rendez-vous sur le marché de montagne.

Venez partager avec eux un moment de convivialité !

Les agriculteurs et artisans de montagne vous font découvrir et apprécier les produits de terroir, issus de leur savoir-faire. Accueil chaleureux, convivialité, bonne humeur, échanges privilégiés avec les producteurs … Venez vous laisser séduire par des produits locaux de qualité. En juillet-août, buvette, petite restauration à chaque marché et animations. .

Saales 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 70 26

