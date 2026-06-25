Marché des producteurs de pays à Aubas Aubas
mercredi 1 juillet 2026 · Aubas
Informations pratiques
Aubas
Marché des producteurs de pays à Aubas
Place du platane Aubas Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Marché de producteurs de Pays le mercredi soir avec restauration sur place ou à emporter. Apportez vos couverts! C’est bon pour la planète.
Marché de producteurs de Pays le mercredi soir avec restauration sur place ou à emporter. Apportez vos couverts! C’est bon pour la planète. .
Place du platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 73 40
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English : Marché des producteurs de pays à Aubas
Farmers’ market on Wednesday evenings, with takeaway and on-site catering. Bring your own cutlery! It’s good for the planet.
L’événement Marché des producteurs de pays à Aubas Aubas a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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