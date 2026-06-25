Marché des producteurs de pays à Aubas Aubas mercredi 19 août 2026.

Aubas

Marché des producteurs de pays à Aubas

Place du platane Aubas Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Marché de producteurs de Pays le mercredi soir avec restauration sur place ou à emporter. Apportez vos couverts! C’est bon pour la planète.

Marché de producteurs de Pays le mercredi soir avec restauration sur place ou à emporter. Apportez vos couverts! C’est bon pour la planète. .

Place du platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 73 40

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English : Marché des producteurs de pays à Aubas

Farmers’ market on Wednesday evenings, with takeaway and on-site catering. Bring your own cutlery! It’s good for the planet.

L’événement Marché des producteurs de pays à Aubas Aubas a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère