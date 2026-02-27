MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS À LE CAYLAR Le Caylar

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS À LE CAYLAR

Place de la République Le Caylar Hérault

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Amateurs de bons produits, rendez-vous sur le Marché des Producteurs de Pays du Caylar pour faire le plein de saveurs et de convivialité !

Chaque mercredi, retrouvez une sélection de producteurs locaux venus vous proposer le meilleur de leur terroir.

Sur place, vente directe mais aussi animations musicales et assiettes fermières (grillades, coquillages, légumes cuisinés, glaces, fromages, pain, vins et autres délices…). .

Place de la République Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 50 28

If you’re a lover of local produce, the Marché des Producteurs de Pays in Le Caylar is the place to go to fill up on flavors and conviviality!

Every Wednesday, you’ll find a selection of local producers offering the best of their terroir.

On-site direct sales, musical entertainment and farmhouse dishes.

