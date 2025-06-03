MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS À LODÈVE Lodève

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS À LODÈVE

Place du Rialto Lodève Hérault

Début : 2025-06-03

fin : 2025-06-17

2025-06-03 2025-06-10 2025-06-17 2025-06-24 2025-07-01 2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26 2025-09-02

Amateurs de bons produits, rendez-vous sur le Marché des Producteurs de Pays de Lodève pour faire le plein de produits frais et de saison !

Chaque mardi, devant l’Office de tourisme, une sélection de producteurs locaux (maraîchers, arboriculteurs, fromagers etc.) vous propose le meilleur de notre terroir en vente directe.

Place du Rialto Lodève 34700 Hérault Occitanie

English :

If you’re a lover of good produce, visit the Marché des Producteurs de Pays de Lodève to stock up on fresh, seasonal produce!

Every Tuesday, in front of the Tourist Office, a selection of local producers (market gardeners, arboriculturists, cheesemakers, etc.) offer you the best of our terroir for direct sale.

German :

Als Liebhaber guter Produkte sollten Sie sich auf dem Markt der lokalen Produzenten in Lodève einfinden, um sich mit frischen Produkten der Saison einzudecken!

Jeden Dienstag bietet Ihnen vor dem Fremdenverkehrsamt eine Auswahl lokaler Erzeuger (Gemüse-, Obst- und Käsebauern usw.) das Beste aus unserer Region im Direktverkauf an.

Italiano :

Se siete amanti dei buoni prodotti, venite al Marché des Producteurs de Pays di Lodève per fare scorta di prodotti freschi di stagione!

Ogni martedì, di fronte all’Ufficio del Turismo, una selezione di produttori locali (ortolani, arboricoltori, casari, ecc.) vi offre il meglio della nostra produzione locale in vendita diretta.

Espanol :

Si es un amante de los buenos productos, acérquese al Marché des Producteurs de Pays de Lodève para abastecerse de productos frescos de temporada

Todos los martes, frente a la Oficina de Turismo, una selección de productores locales (horticultores, arboricultores, queseros, etc.) le ofrecen lo mejor de nuestros productos locales en venta directa.

