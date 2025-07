Marché des Producteurs de Pays à Marmande Marmande

Les Producteurs de Pays vous permettront de profiter d’un repas festif.

Le principe est simple, vous choisissez selon votre envie chez différents producteurs et ainsi vous composez votre repas.

Animation musicale. Tous les jeudis soirs de 19h à 23h, du 10 juillet au 28 août.

Esplanade de Maré Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 47 12

English : Marché des Producteurs de Pays à Marmande

Les Producteurs de Pays will help you enjoy a festive meal.

The principle is simple: you choose what you want from different producers, and put together your own meal.

Musical entertainment. Every Thursday evening from 7pm to 11pm, from July 10 to August 28.

German : Marché des Producteurs de Pays à Marmande

Die Producteurs de Pays bieten Ihnen die Möglichkeit, eine festliche Mahlzeit zu genießen.

Das Prinzip ist einfach: Sie wählen nach Lust und Laune bei verschiedenen Produzenten aus und stellen sich so Ihre Mahlzeit zusammen.

Musikalische Unterhaltung. Jeden Donnerstagabend von 19:00 bis 23:00 Uhr, vom 10. Juli bis 28. August.

Italiano :

Les Producteurs de Pays vi darà la possibilità di gustare un pasto festivo.

Il principio è semplice: si sceglie ciò che si desidera da diversi produttori e si compone il proprio pasto.

Intrattenimento musicale. Ogni giovedì sera dalle 19.00 alle 23.00, dal 10 luglio al 28 agosto.

Espanol : Marché des Producteurs de Pays à Marmande

Les Producteurs de Pays le ofrecen la posibilidad de disfrutar de una comida festiva.

El principio es sencillo: elija lo que desee entre los diferentes productores y prepare su propia comida.

Animación musical. Todos los jueves por la tarde, de 19:00 a 23:00, del 10 de julio al 28 de agosto.

