Neuillé

Marché des Producteurs de Pays à Neuillé

Neuillé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12

De nombreux produits locaux et de qualité sont en vente à l’occasion de ce marché des Producteurs de Pays légumes, fruits, fromage, miel, vins, bières, champignons, viandes, spiruline, artisanat… Le tout, dans une ambiance conviviale !

Marchés des Producteurs de Pays est une marque des Chambres d’agriculture. Ces marchés réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte de bonnes pratiques, garantissant ainsi au consommateur la qualité fermière des productions, des produits locaux, de saison et des spécialités de pays, la qualité des pratiques de production et transformation, un contact direct avec le producteur, une transparence sur les pratiques agricoles.

Réguliers, saisonniers ou événementiels, ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et permettent ainsi d’acheter les meilleurs produits locaux à la source .

Dans une ambiance conviviale et festive, habitants du territoire et touristes peuvent venir faire leurs emplettes pour la semaine avec des produits en provenance directe de chez le producteur.

De nombreux produits locaux et de qualité vous sont proposés légumes, fruits, fromage, miel, vins, bières, champignons, viandes, spiruline, artisanat…

Dégustations et pique-nique sur place possible sur les tables centrales jusqu’à la tombée de la nuit. Avis aux gourmands et fins gourmets, venez faire le plein de bons produits locaux dans la bonne humeur sur ces marchés pas comme les autres !

La Chambre d’agriculture au côté des producteurs et des collectivités associées est heureuse de vous présenter une belle gamme de produits locaux de qualité en partenariat avec le PNR Loire Anjou Touraine.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 12 juin 2026 de 18h à 21h. .

Neuillé 49680 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 96 76 50

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English :

Many local and quality products are on sale during this market of the Producers of Country: vegetables, fruits, cheese, honey, wines, beers, mushrooms, meats, spirulina, crafts… All this in a friendly atmosphere!

L’événement Marché des Producteurs de Pays à Neuillé Neuillé a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME