Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born Place du Général de Gaulle Parentis-en-Born jeudi 16 juillet 2026.

Parentis-en-Born

Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born

Place du Général de Gaulle Autour du kiosque Parentis-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Les Marchés des Producteurs de Pays ce sont

• de délicieux produits issus d’exploitations agricoles proches,

• des produits de saison et de qualité,

• un contact privilégié avec vos producteurs !

Ambiance conviviale garantie !

Cet évènement est animé par la Société Musicale de Parentis-en-born. .

Place du Général de Gaulle Autour du kiosque Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 45 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born

L’événement Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs