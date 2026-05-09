Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born Place du Général de Gaulle Parentis-en-Born
Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born Place du Général de Gaulle Parentis-en-Born jeudi 16 juillet 2026.
Parentis-en-Born
Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born
Place du Général de Gaulle Autour du kiosque Parentis-en-Born Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Les Marchés des Producteurs de Pays ce sont
• de délicieux produits issus d’exploitations agricoles proches,
• des produits de saison et de qualité,
• un contact privilégié avec vos producteurs !
Ambiance conviviale garantie !
Cet évènement est animé par la Société Musicale de Parentis-en-born. .
Place du Général de Gaulle Autour du kiosque Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 45 45
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English : Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born
L’événement Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs
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