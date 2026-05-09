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Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born Place du Général de Gaulle Parentis-en-Born

Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born Place du Général de Gaulle Parentis-en-Born

Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born Place du Général de Gaulle Parentis-en-Born jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Place du Général de Gaulle

Adresse : Autour du kiosque

Ville : 40160 Parentis-en-Born

Département : Landes

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Parentis-en-Born

Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born

Place du Général de Gaulle Autour du kiosque Parentis-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Les Marchés des Producteurs de Pays ce sont
• de délicieux produits issus d’exploitations agricoles proches,
• des produits de saison et de qualité,
• un contact privilégié avec vos producteurs !

Ambiance conviviale garantie !

Cet évènement est animé par la Société Musicale de Parentis-en-born.   .

Place du Général de Gaulle Autour du kiosque Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 45 45 

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English : Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born

L’événement Marché des producteurs de pays à Parentis-en-Born Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs

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