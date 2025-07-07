MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS À SOUBÈS Soubès

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS À SOUBÈS Soubès lundi 7 juillet 2025.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS À SOUBÈS

Place du Terral Soubès Hérault



Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Les Marchés Gourmands de Producteurs reviennent à Soubès !

Retrouvez-nous tous les lundis de l’été, de 19h à 22h, sur la place du Terral pour des soirées conviviales autour des bons produits locaux… et en musique !

Chaque lundi de juillet et d’août à partir de 19h, rendez-vous sur la place du Terral pour une soirée remplie de saveurs, de convivialité et de divertissement.

Vous les attendiez ? Vos producteurs préférés de notre magnifique vallée seront là.

Vous attendiez aussi les concerts éclectiques qui vous font danser et vibrer ? Ils seront là aussi.

Si cela fait un an que vous attendez ce moment, alors n’hésitez pas chaque lundi, rejoignez le marché de Producteurs de Pays de Soubès pour vivre, une fois de plus, un moment de partage dans ce magnifique village où habitants et producteurs vous accueillent le cœur rempli de bonheur et de bonne humeur ! .

Place du Terral Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 05 79 contact@mairiedesoubes.fr

English :

Every Monday in July and August, starting at 7pm, the Place du Terral is the place to be for an evening of flavors, conviviality and entertainment.

Have you been waiting for them? Your favorite producers from our beautiful valley will be there.

You’ve also been waiting for the eclectic concerts that make you dance and vibrate? They’ll be there too.

German :

Jeden Montag im Juli und August ab 19 Uhr treffen Sie sich auf dem Place du Terral zu einem Abend voller Geschmack, Geselligkeit und Unterhaltung.

Haben Sie auf sie gewartet? Ihre Lieblingsproduzenten aus unserem wunderschönen Tal werden da sein.

Sie haben auch auf die eklektischen Konzerte gewartet, die Sie zum Tanzen und Vibrieren bringen? Auch sie werden da sein.

Italiano :

Tornano i mercati contadini Gourmet a Soubès!

Unitevi a noi ogni lunedì d’estate, dalle 19.00 alle 22.00, in Place du Terral per una serata conviviale all’insegna dei prodotti locali… e della musica!

Espanol :

Todos los lunes de julio y agosto, a partir de las 19:00 h, acuda a la Place du Terral para disfrutar de una velada llena de sabor, convivencia y diversión.

¿Les esperaba? Sus productores favoritos de nuestro hermoso valle estarán allí.

¿También ha estado esperando los conciertos eclécticos que le hacen bailar y vibrar? También estarán allí.

