La Municipalité, La Chambre d’agriculture et le Club Taurin d’ Abeilhan vous invite à participer au

Marché des producteurs de Pays à partir de 18h au stade d’Abeilhan.

Marché local, ambiance guinguette, restauration sur place avec les producteurs Héraultais.

Buvette tenue par le Club Taurin.

Présentation des Caisses à Savons par le Club Taurin.

Ambiance musicale et bal après 23h.

Tout est réuni pour passer une très belle soirée avant la course de Caisses à Savon du dimanche 29 juin.

Venez nombreux. .

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie

English :

The Municipality, the Chamber of Agriculture and the Club Taurin d’ Abeilhan invite you to take part in the

Marché des producteurs de Pays starting at 6pm at the Abeilhan stadium.

Local market, guinguette atmosphere, on-site catering with Hérault producers.

Refreshment bar run by Club Taurin.

Presentation of the Caisses à Savons by the Club Taurin.

Musical atmosphere and dance after 11pm.

German :

Die Stadtverwaltung, die Landwirtschaftskammer und der Club Taurin d’ Abeilhan laden Sie ein, an dem

Markt der Landwirte ab 18 Uhr im Stadion von Abeilhan.

Lokaler Markt, Guinguette-Atmosphäre, Verpflegung vor Ort mit Erzeugern aus dem Departement Hérault.

Getränkestand, der vom Stierkampfclub betrieben wird.

Präsentation der Seifenkisten durch den Stierkampfclub.

Musikalische Umrahmung und T

Italiano :

Il Comune, la Camera dell’Agricoltura e il Club Taurin d’ Abeilhan vi invitano a partecipare al

Mercato dei produttori locali a partire dalle 18:00 presso lo stadio di Abeilhan.

Mercato locale, atmosfera da guinguette, ristorazione in loco con produttori dell’Hérault.

Bar di ristoro gestito dal Club Taurin.

Presentazione delle Caisses à Savons da parte del Club Taurin.

Atmosfera musicale e balli dopo le 23.00.

Espanol :

El Ayuntamiento, la Cámara de Agricultura y el Club Taurin d’ Abeilhan le invitan a participar en el

Mercado de productores locales a partir de las 18:00 h en el estadio de Abeilhan.

Mercado local, ambiente guinguette, restauración in situ con productores del Hérault.

Bar de refrescos a cargo del Club Taurin.

Presentación de las Caisses à Savons por el Club Taurin.

Ambiente musical y baile a

