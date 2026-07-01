Marché des Producteurs de Pays La maison du maître de forges Brocas
vendredi 24 juillet 2026 · La maison du maître de forges · Brocas
Informations pratiques
Brocas
Marché des Producteurs de Pays
La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Marché des producteurs de pays Convivialité, partage,gourmandise.
Venez déguster des produits locaux avec une animation musicale le duo de cordes vocales .
Pensez à apporter vos couverts, cabas et boîte de conservation
Marché des producteurs de pays Convivialité, partage,gourmandise.
Venez déguster des produits locaux avec une animation musicale le duo de cordes vocales .
Pensez à apporter vos couverts, cabas et boîte de conservation .
La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 00 40
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English : Marché des Producteurs de Pays
Farmers’ Market: Fun, sharing, and delicious food.
Come taste local products while enjoying a musical performance by Le Duo de Cordes Vocales.
Remember to bring your own utensils, shopping bags, and food containers.
L’événement Marché des Producteurs de Pays Brocas a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cœur Haute Lande
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