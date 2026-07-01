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Marché des Producteurs de Pays La maison du maître de forges Brocas

vendredi 24 juillet 2026 · La maison du maître de forges · Brocas

Marché des Producteurs de Pays La maison du maître de forges Brocas

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La maison du maître de forges
Adresse
114 rue de l'étang
Ville
40420 Brocas
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Brocas

Marché des Producteurs de Pays

La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Marché des producteurs de pays Convivialité, partage,gourmandise.
Venez déguster des produits locaux avec une animation musicale le duo de cordes vocales .
Pensez à apporter vos couverts, cabas et boîte de conservation
Marché des producteurs de pays Convivialité, partage,gourmandise.
Venez déguster des produits locaux avec une animation musicale le duo de cordes vocales .
Pensez à apporter vos couverts, cabas et boîte de conservation   .

La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 00 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des Producteurs de Pays

Farmers’ Market: Fun, sharing, and delicious food.
Come taste local products while enjoying a musical performance by Le Duo de Cordes Vocales.
Remember to bring your own utensils, shopping bags, and food containers.

L’événement Marché des Producteurs de Pays Brocas a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cœur Haute Lande

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