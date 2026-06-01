Marché des Producteurs de Pays Candresse
Marché des Producteurs de Pays Candresse vendredi 12 juin 2026.
Candresse
Marché des Producteurs de Pays
Candresse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Sur ce marché festif, retrouvez vos producteurs, et découvrez leurs produits et leur savoir-faire. Possibilité de manger sur place les produits achetés. Pensez à apporter vos couverts, sacs, cabas et boite de conservation. Moment gourmand et convivial garanti. .
Candresse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché des Producteurs de Pays
L’événement Marché des Producteurs de Pays Candresse a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Grand Dax