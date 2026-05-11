Ayen

Marché des Producteurs de Pays d’Ayen

Ayen Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Au coeur de l’Yssandonnais, à quelques encablures du Périgord, le village d’Ayen, village éco responsable, vous donne rendez vous tous les jeudis de Juillet et Août pour découvrir, à l’ombre de sa place de l’église, une riche gamme de produits locaux.

Produits Jus de pomme, Fromage de chèvre, Poisson, Miel, Fromage de chèvre, Fromage de brebis, Escargots, Pain, Vin, Bœuf, Bières, Porc, Canard, Légumes, Marrons, Noix, Volaille, Glaces

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché des Producteurs de Pays d’Ayen

L’événement Marché des Producteurs de Pays d’Ayen Ayen a été mis à jour le 2026-05-08 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze