Marché des producteurs de pays de Asnières-sur-Nouère Asnières-sur-Nouère
Marché des producteurs de pays de Asnières-sur-Nouère Asnières-sur-Nouère vendredi 24 juillet 2026.
Marché des producteurs de pays de Asnières-sur-Nouère
Place de l’église Asnières-sur-Nouère Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.
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Place de l’église Asnières-sur-Nouère 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 91 74 accueil@asnieressurnouere.fr
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English :
Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.
L’événement Marché des producteurs de pays de Asnières-sur-Nouère Asnières-sur-Nouère a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême