Marché des Producteurs de Pays de Champniers Champniers
Marché des Producteurs de Pays de Champniers Champniers vendredi 28 août 2026.
Marché des Producteurs de Pays de Champniers
Les prés de l’Or Champniers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.
.
Les prés de l’Or Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 88 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Champniers Champniers a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Champniers (Charente)
- Exposition Level Art Médiathèque Lucien Deschamps Champniers 11 avril 2026
- Spectacle Ca pique Rue des Autours Champniers 15 avril 2026
- Randonnée Champniers 23 avril 2026
- Les terres rouges Champniers Vienne 1 mai 2026
- Circuit des crêtes Champniers Charente 1 mai 2026