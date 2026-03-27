Marché des Producteurs de Pays de Champniers Champniers

Marché des Producteurs de Pays de Champniers Champniers vendredi 28 août 2026.

Marché des Producteurs de Pays de Champniers

Les prés de l’Or Champniers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.
  .

Les prés de l’Or Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 88 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Champniers Champniers a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

À voir aussi à Champniers (Charente)