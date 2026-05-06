Cosnac

Marché des Producteurs de Pays de Cosnac

Place du Pouget Cosnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Vente directe du producteur aux consommateurs, dans une ambiance conviviale, des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition afin de consommer sur place les produits du marché.

Balade aux flambeaux et soirée dansante.

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Place du Pouget Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays de Cosnac

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Cosnac Cosnac a été mis à jour le 2026-05-06 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze