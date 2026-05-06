Marché des Producteurs de Pays de Cosnac Cosnac
Marché des Producteurs de Pays de Cosnac Cosnac samedi 27 juin 2026.
Cosnac
Marché des Producteurs de Pays de Cosnac
Place du Pouget Cosnac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Vente directe du producteur aux consommateurs, dans une ambiance conviviale, des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition afin de consommer sur place les produits du marché.
Balade aux flambeaux et soirée dansante.
Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .
Place du Pouget Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.fr
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English : Marché des Producteurs de Pays de Cosnac
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Cosnac Cosnac a été mis à jour le 2026-05-06 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze