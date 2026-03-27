Marché des Producteurs de Pays de Fléac Fléac
Marché des Producteurs de Pays de Fléac Fléac vendredi 31 juillet 2026.
Marché des Producteurs de Pays de Fléac
Esplanade de la salle des Sports Fléac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.
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Esplanade de la salle des Sports Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57 mairie@fleac.fr
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English :
Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Fléac Fléac a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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