Marché des Producteurs de Pays de Fléac Fléac

Marché des Producteurs de Pays de Fléac Fléac vendredi 31 juillet 2026.

Marché des Producteurs de Pays de Fléac

Esplanade de la salle des Sports Fléac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.
  .

Esplanade de la salle des Sports Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57  mairie@fleac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Fléac Fléac a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

À voir aussi à Fléac (Charente)