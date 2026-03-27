Marché des producteurs de Pays de la Couronne La Couronne

Marché des producteurs de Pays de la Couronne La Couronne mercredi 26 août 2026.

Marché des producteurs de Pays de la Couronne

Abbaye de la Couronne La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.
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Abbaye de la Couronne La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11  accueil@lacouronne.fr

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English :

Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.

L’événement Marché des producteurs de Pays de la Couronne La Couronne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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