Marché des Producteurs de Pays de l’Isle d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac
Marché des Producteurs de Pays de l’Isle d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac vendredi 10 juillet 2026.
Marché des Producteurs de Pays de l’Isle d’Espagnac
place blanche des Ecasseaux L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.
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place blanche des Ecasseaux L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 62 00
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English :
Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.
L’événement Marché des Producteurs de Pays de l’Isle d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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