Informations pratiques

Loubejac

Marché des Producteurs de Pays de Loubejac

Place de la Halle Loubejac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez déguster les produits Locaux dans un cadre unique! Tous les jeudis à partir de 18 h30 lors du Marché des Producteurs de Pays à Loubéjac. Pensez à porter vos couverts (assiettes, verres, couteaux, fourchettes).

Venez déguster les produits Locaux dans un cadre unique! Tous les jeudis à partir de 18 h30 lors du marché des producteurs de Pays à Loubéjac. Pensez à porter vos couverts (assiettes, verres, couteaux, fourchettes). Tables et chaises vous attendront afin que vous puissiez consommer sur place dans une ambiance festive . .

Place de la Halle Loubejac 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 58 78 07

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English : Marché des Producteurs de Pays de Loubejac

Come taste local products in a unique setting! Every Thursday starting at 6:30 p.m. at the Local Farmers’ Market in Loubéjac. Remember to bring your own tableware (plates, glasses, knives, forks).

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Loubejac Loubejac a été mis à jour le 2026-06-30 par Périgord Noir Vallée Dordogne