Monceaux-sur-Dordogne

Marché des Producteurs de Pays de Monceaux sur Dordogne

Place de l’Eglise Monceaux-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Le Marché des Producteurs de Pays de Monceaux sur Dorgogne est une institution ! Un bourg charmant aux toits de lauzes, situé au cœur de la Vallée de la Dordogne entre Argentat (6 km) et Beaulieu (20 km) accueillent les producteurs locaux. Lieu de rendez vous des habitants de la région et des vacanciers de la vallée ou des plateaux environnants, ce marché dégage une atmosphère particulière… Tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour consommer sur place les produits achetés sur la marché !

Produits Frites, Pigeons, Bœuf, Glaces, Canard, Porc, Fromage de chèvre, Vin, Légumes, Miel, Crêpes, Fromage de vache, Pain

ANIMATIONS ENFANTS ET MUSICALES… SOIRÉE FESTIVE !

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Place de l’Eglise Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays de Monceaux sur Dordogne

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Monceaux sur Dordogne Monceaux-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-08 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze