Marché des Producteurs de Pays de Montfort Sous la halle Montfort-en-Chalosse

Informations pratiques

Montfort-en-Chalosse

Marché des Producteurs de Pays de Montfort

Sous la halle Place du Foirail Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Venez vous installer à de grandes tablées dans une ambiance musicale et festive. Vous choisirez des assiettes savoureuses avec des produits salés et sucrés 100% fermiers.

Si mauvais temps Maison arts et loisirs.

Ces marchés réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte des bonnes pratiques, garantissant la qualité de leurs produits. Ils offrent aux consommateurs des produits locaux en direct, sans intermédiaire.

Venez vous installer à de grandes tablées dans une ambiance musicale et festive. Vous choisirez des assiettes savoureuses avec des produits salés et sucrés 100% fermiers.

Si mauvais temps Maison arts et loisirs.

Animation musicale. .

Sous la halle Place du Foirail Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50

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English : Marché des Producteurs de Pays de Montfort

Come and sit down at large tables in a festive, musical atmosphere. You’ll be able to choose from tasty plates of 100% farm-fresh sweet and savoury produce.

In case of bad weather: Maison arts et loisirs.

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Montfort Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Terres de Chalosse