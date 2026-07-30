Marché des Producteurs de Pays de Montfort Sous la halle Montfort-en-Chalosse
mardi 18 août 2026 · Sous la halle · Montfort-en-Chalosse
Informations pratiques
Montfort-en-Chalosse
Marché des Producteurs de Pays de Montfort
Sous la halle Place du Foirail Montfort-en-Chalosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Venez vous installer à de grandes tablées dans une ambiance musicale et festive. Vous choisirez des assiettes savoureuses avec des produits salés et sucrés 100% fermiers.
Si mauvais temps Maison arts et loisirs.
Ces marchés réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte des bonnes pratiques, garantissant la qualité de leurs produits. Ils offrent aux consommateurs des produits locaux en direct, sans intermédiaire.
Venez vous installer à de grandes tablées dans une ambiance musicale et festive. Vous choisirez des assiettes savoureuses avec des produits salés et sucrés 100% fermiers.
Si mauvais temps Maison arts et loisirs.
Animation musicale. .
Sous la halle Place du Foirail Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché des Producteurs de Pays de Montfort
Come and sit down at large tables in a festive, musical atmosphere. You’ll be able to choose from tasty plates of 100% farm-fresh sweet and savoury produce.
In case of bad weather: Maison arts et loisirs.
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Montfort Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Terres de Chalosse
À voir aussi à Montfort-en-Chalosse (Landes)
- Atelier enfant Billes en tête Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse 30 juillet 2026
- Atelier en famille Briques en stock Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse 4 août 2026
- Atelier enfant Ta pâte à pain Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse 5 août 2026
- La bastide de Montfort-en-Chalosse avec Maïté Rendez-vous à la mairie Montfort-en-Chalosse 6 août 2026
- Atelier enfant Billes en tête Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse 6 août 2026