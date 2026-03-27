Marché des Producteurs de Pays de Mouthiers-sur-Boëme

place de l’Eglise Mouthiers-sur-Boëme Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.

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place de l’Eglise Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 92 20

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English :

Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Mouthiers-sur-Boëme Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême