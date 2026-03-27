Marché des Producteurs de Pays de Nersac Nersac
Marché des Producteurs de Pays de Nersac Nersac vendredi 17 juillet 2026.
Marché des Producteurs de Pays de Nersac
Parc de Lubersac Nersac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.
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Parc de Lubersac Nersac 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 90 60 22
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English :
Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Nersac Nersac a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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