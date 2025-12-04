Marché des Producteurs de Pays de Noël Parking de la Chambre d’Agriculture Agen

Marché des Producteurs de Pays de Noël

Parking de la Chambre d’Agriculture 271 Rue de Pechabout Agen Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

Venez célébrer les fêtes au Marché de Noël des Producteurs de Pays du Lot-et-Garonne ! Découvrez une sélection de produits locaux et artisanaux vins, confitures, fromages, miel, gourmandises et créations artisanales. Une occasion unique de soutenir les producteurs locaux tout en dénichant des cadeaux authentiques. Ambiance conviviale, dégustations et surprises festives vous attendent pour partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. .

Parking de la Chambre d’Agriculture 271 Rue de Pechabout Agen 47008 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 83 83

English : Marché des Producteurs de Pays de Noël

Come and celebrate the festive season at the Lot-et-Garonne Local Producers’ Christmas Market! Discover a selection of local and artisanal products: wines, jams, cheeses, honey, delicacies and handcrafted creations.

