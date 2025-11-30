Marché des producteurs de Pays de Noël Rue du Général Lamarque Saint-Sever

Marché des producteurs de Pays de Noël

Rue du Général Lamarque Cloître des Jacobins Saint-Sever Landes

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Les Producteurs Bienvenue à la Ferme vous proposent une Marché festif et gourmand. Au menu assiette gourmande à composer sur place.

Spectacle du groupe Folklorique Pastous et Pastourettes .

Venez nombreux !

Rue du Général Lamarque Cloître des Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 45 45

English : Marché des producteurs de Pays de Noël

The Bienvenue à la Ferme producers offer you a festive and gourmet market. On the menu: a gourmet plate to compose on the spot.

Performance by the Pastous et Pastourettes folklore group.

Come one, come all!

German : Marché des producteurs de Pays de Noël

Die Produzenten von Bienvenue à la Ferme bieten Ihnen einen festlichen und leckeren Markt an. Auf dem Menü: Feinschmeckerteller, den Sie sich vor Ort zusammenstellen können.

Auftritt der Folkloregruppe Pastous et Pastourettes .

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

I produttori di Bienvenue à la Ferme propongono un mercato festivo e gastronomico. Il menu: piatti gourmet da preparare sul posto.

Esibizione del gruppo folcloristico Pastous et Pastourettes .

Venite tutti!

Espanol : Marché des producteurs de Pays de Noël

Los productores de Bienvenue à la Ferme ofrecen un mercado festivo y gastronómico. En el menú: platos gastronómicos que se prepararán in situ.

Actuación del grupo folclórico Pastous et Pastourettes .

Vengan todos

