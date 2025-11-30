Marché des producteurs de Pays de Noël Rue du Général Lamarque Saint-Sever

Marché des producteurs de Pays de Noël

Marché des producteurs de Pays de Noël Rue du Général Lamarque Saint-Sever dimanche 30 novembre 2025.

Marché des producteurs de Pays de Noël

Rue du Général Lamarque Cloître des Jacobins Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Les Producteurs Bienvenue à la Ferme vous proposent une Marché festif et gourmand. Au menu assiette gourmande à composer sur place.
Spectacle du groupe Folklorique Pastous et Pastourettes .
Venez nombreux !
Les Producteurs Bienvenue à la Ferme vous proposent une Marché festif et gourmand. Au menu assiette gourmande à composer sur place.
Spectacle du groupe Folklorique Pastous et Pastourettes .
Venez nombreux !   .

Rue du Général Lamarque Cloître des Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 45 45 

English : Marché des producteurs de Pays de Noël

The Bienvenue à la Ferme producers offer you a festive and gourmet market. On the menu: a gourmet plate to compose on the spot.
Performance by the Pastous et Pastourettes folklore group.
Come one, come all!

German : Marché des producteurs de Pays de Noël

Die Produzenten von Bienvenue à la Ferme bieten Ihnen einen festlichen und leckeren Markt an. Auf dem Menü: Feinschmeckerteller, den Sie sich vor Ort zusammenstellen können.
Auftritt der Folkloregruppe Pastous et Pastourettes .
Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

I produttori di Bienvenue à la Ferme propongono un mercato festivo e gastronomico. Il menu: piatti gourmet da preparare sul posto.
Esibizione del gruppo folcloristico Pastous et Pastourettes .
Venite tutti!

Espanol : Marché des producteurs de Pays de Noël

Los productores de Bienvenue à la Ferme ofrecen un mercado festivo y gastronómico. En el menú: platos gastronómicos que se prepararán in situ.
Actuación del grupo folclórico Pastous et Pastourettes .
Vengan todos

L’événement Marché des producteurs de Pays de Noël Saint-Sever a été mis à jour le 2025-11-21 par Landes Chalosse