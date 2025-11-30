Marché des producteurs de Pays de Noël Rue du Général Lamarque Saint-Sever
Marché des producteurs de Pays de Noël Rue du Général Lamarque Saint-Sever dimanche 30 novembre 2025.
Marché des producteurs de Pays de Noël
Rue du Général Lamarque Cloître des Jacobins Saint-Sever Landes
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Les Producteurs Bienvenue à la Ferme vous proposent une Marché festif et gourmand. Au menu assiette gourmande à composer sur place.
Spectacle du groupe Folklorique Pastous et Pastourettes .
Venez nombreux !
Rue du Général Lamarque Cloître des Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 45 45
English : Marché des producteurs de Pays de Noël
The Bienvenue à la Ferme producers offer you a festive and gourmet market. On the menu: a gourmet plate to compose on the spot.
Performance by the Pastous et Pastourettes folklore group.
Come one, come all!
German : Marché des producteurs de Pays de Noël
Die Produzenten von Bienvenue à la Ferme bieten Ihnen einen festlichen und leckeren Markt an. Auf dem Menü: Feinschmeckerteller, den Sie sich vor Ort zusammenstellen können.
Auftritt der Folkloregruppe Pastous et Pastourettes .
Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
I produttori di Bienvenue à la Ferme propongono un mercato festivo e gastronomico. Il menu: piatti gourmet da preparare sul posto.
Esibizione del gruppo folcloristico Pastous et Pastourettes .
Venite tutti!
Espanol : Marché des producteurs de Pays de Noël
Los productores de Bienvenue à la Ferme ofrecen un mercado festivo y gastronómico. En el menú: platos gastronómicos que se prepararán in situ.
Actuación del grupo folclórico Pastous et Pastourettes .
Vengan todos
L’événement Marché des producteurs de Pays de Noël Saint-Sever a été mis à jour le 2025-11-21 par Landes Chalosse