Marché des producteurs de Pays de Noël Tulle

Marché des producteurs de Pays de Noël

Immeube consulaire du Puy Pinçon Tulle Corrèze

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

2025-12-18

Au programme

volailles de fête

– escargots, viandes et spécialités locales

– pains d’épices

– bières artisanales

… et plein d’autres produits pour régaler vos papilles et préparer vos repas de Noël en direct des fermes corréziennes.

Sur place, un espace restauration pour un déjeuner ou un repas de fin d’année original entre collègues ou entre amis

Entrée libre.

Organisé par Corrèze Marchés des producteurs de pays, Bienvenue à la ferme Corrèze et la Chambre d’agriculture de la Corrèze. .

Immeube consulaire du Puy Pinçon Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 55 98

