Informations pratiques

Montfort-en-Chalosse

Marché des Producteurs de Pays de Poyanne

Parvis du château Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Venez vous installer à de grandes tablées dans une ambiance musicale et festive. Vous choisirez des assiettes savoureuses avec des produits salés et sucrés 100% fermiers. Si mauvais temps arènes couvertes.

Ces marchés réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte des bonnes pratiques, garantissant la qualité de leurs produits. Ils offrent aux consommateurs des produits locaux en direct, sans intermédiaire.

Venez vous installer à de grandes tablées dans une ambiance musicale et festive. Vous choisirez des assiettes savoureuses avec des produits salés et sucrés 100% fermiers.

Si mauvais temps arènes couvertes.

Animation musicale. .

Parvis du château Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 92 72 mairie@poyanne.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays de Poyanne

Come and sit at large tables in a musical and festive atmosphere. You will choose tasty plates with salty and sweet products 100% farm products. In case of bad weather: covered arenas.

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Poyanne Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Terres de Chalosse