Marché des Producteurs de Pays de Ruelle-sur-Touvre Ruelle-sur-Touvre
Marché des Producteurs de Pays de Ruelle-sur-Touvre Ruelle-sur-Touvre jeudi 2 juillet 2026.
Marché des Producteurs de Pays de Ruelle-sur-Touvre
place Montalembert Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.
.
place Montalembert Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Ruelle-sur-Touvre Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Ruelle-sur-Touvre (Charente)
- Brigade de lecture 2026 À coeur ouvert Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre 31 mars 2026
- Cinéma Rencontre Side to Side Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre 3 avril 2026
- Cinéma conférence Side to Side Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre 3 avril 2026
- Promenade urbaine « Au fil de la Touvre » Ruelle-sur-Touvre Charente 1 mai 2026
- Circuit au fil de la Touvre Ruelle-sur-Touvre Charente 1 mai 2026