Marché des Producteurs de Pays de Ruelle-sur-Touvre

place Montalembert Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.

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place Montalembert Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95

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English :

Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Ruelle-sur-Touvre Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême