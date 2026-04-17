Saint-Hilaire-Peyroux

Marché des Producteurs de Pays de Saint-Hilaire Peyroux

Place René Maury Saint-Hilaire-Peyroux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08

La commune de Saint Hilaire Peyroux organise 2 MarchéS des Producteurs de Pays dans l’été !

Vous trouverez sur place de quoi faire vos courses ou consommer sur place les produits achetés, des tables, bancs et barbecue seront à votre disposition.

Produits Fromage de chèvre, Pain, Canard, Porc, Agneau, Veau, Miel et dérivés, Escargots, Pigeon

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Place René Maury Saint-Hilaire-Peyroux 19560 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays de Saint-Hilaire Peyroux

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Saint-Hilaire Peyroux Saint-Hilaire-Peyroux a été mis à jour le 2026-04-17 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze