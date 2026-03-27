Marché des Producteurs de Pays de Saint-Michel Saint-Michel
Marché des Producteurs de Pays de Saint-Michel Saint-Michel mercredi 24 juin 2026.
Marché des Producteurs de Pays de Saint-Michel
Le bourg Saint-Michel Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.
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Le bourg Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 43 28 mairie.saint.michel@wanadoo.fr
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English :
Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Saint-Michel Saint-Michel a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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