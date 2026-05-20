Sainte-Fortunade

Marché des Producteurs de Pays de Sainte-Fortunade

Parc du château Sainte-Fortunade Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

C’est dans le joli parc du château que s’installent les producteurs lors des Marchés des Producteurs de Pays festifs de l’été. Ils vous invitent, à goûter le fruit de leur travail, à consommer sur place ou à emporter. Des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour déguster ensemble les produits de votre choix.

Produits Pain, Bœuf, Canard, Fromage de chèvre, Miel, Crêpes, Glaces, Escargots, Légumes, Charcuterie, Fromage de brebis, Myrtilles

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Parc du château Sainte-Fortunade 19490 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché des Producteurs de Pays de Sainte-Fortunade

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Sainte-Fortunade Sainte-Fortunade a été mis à jour le 2026-05-20 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze