Ségur-le-Château

Marché des Producteurs de Pays de Ségur le Château

Place du Champ de Foire Ségur-le-Château Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 17:00:00

fin : 2025-08-04 21:00:00

Date(s) :

2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Après une promenade, sur les bords de l’Auvézère, laissez vous tenter par les stands des producteurs locaux.

Sur la place de l’ancien foirail aux arbres centenaires, dégustez des produits savoureux et authentiques. Tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour consommer sur place les produits.

Produits Légumes, Pain, Jus de pomme, Fromage de chèvre, Noix, Glaces, Vin, Fromage de brebis, Pigeons, Escargots, Porc, Miel, Légumes, Bœuf, Fromage de vache, Canard, Vin, Marrons, Fruits

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Place du Champ de Foire Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 54 98

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English : Marché des Producteurs de Pays de Ségur le Château

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Ségur le Château Ségur-le-Château a été mis à jour le 2026-05-06 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze