Marché des Producteurs de Pays de Villeréal Villeréal

Marché des Producteurs de Pays de Villeréal

Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-30

fin : 2025-06-30

2025-06-30 2025-07-07 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-18 2025-08-25 2025-09-01 2025-09-08

Durant la saison estivale, venez à la rencontre des producteurs de pays sous la halle de Villeréal au cœur du village. Vous dégusterez les spécialités régionales traditionnelles préparées à partir des produits de leur ferme. Gastronomie et authenticité seront à l’honneur, le tout agrémenté d’une animation musicale (*)

Pensez à amener vos assiettes et couverts !

(*) Programmation musicale 2025

– Lundi 30 juin Les Troubadours de Guyenne

– Lundi 7 juillet Pascal Chatel

– Lundi 21 juillet Mick Fontaine

– Lundi 28 juillet Pascal Chatel

– Lundi 4 août Rolling Dice

– Lundi 11 août Pascal Chatel

– Lundi 18 août Mick Fontaine

– Lundi 25 août Pascal Chatel

– Lundi 1er septembre Little Limmie

– Lundi 8 septembre Les Troubadours de Guyenne .

Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 57 72 45

English : Marché des Producteurs de Pays de Villeréal

During the summer season, come and meet the local producers under the hall of Villeréal in the heart of the village. You will taste the traditional regional specialities prepared from the products of their farm. Gastronomy and authenticity will be honored, musical animation …

German : Marché des Producteurs de Pays de Villeréal

Während der Sommersaison können Sie in der Markthalle von Villeréal im Herzen des Dorfes die Erzeuger aus der Region kennen lernen. Sie werden traditionelle regionale Spezialitäten probieren, die aus den Produkten ihrer Bauernhöfe zubereitet werden. Gastronomie und Authentizität stehen im Vordergrund, musikalische Unterhaltung …

Italiano :

Durante la stagione estiva, venite a conoscere i produttori locali nel mercato di Villeréal, nel cuore del villaggio. Potrete assaggiare le specialità tradizionali regionali preparate con i prodotti delle loro aziende agricole. La gastronomia e l’autenticità saranno sotto i riflettori, l’intrattenimento musicale …

Espanol : Marché des Producteurs de Pays de Villeréal

Durante la temporada de verano, venga a conocer a los productores locales en el mercado de Villeréal, en el corazón del pueblo. Podrá degustar especialidades regionales tradicionales preparadas con productos de sus granjas. La gastronomía y la autenticidad estarán en el punto de mira, la animación musical …

