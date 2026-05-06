Marché des Producteurs de Pays d’Ussac Ussac
Marché des Producteurs de Pays d’Ussac Ussac mercredi 1 juillet 2026.
Ussac
Marché des Producteurs de Pays d’Ussac
Ussac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-08 21:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Rendez-vous les mercredis du mois de juillet à partir de18h au Parc Municipal des Sports à Ussac !
Tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour consommer sur place ou emporter les produits achetés sur le marché.
Animations musicales
Produits Jus de pomme, Volaille, Miel et dérivés, Crêpes, Vin, Fromage de chèvre, Porc, Agneau, Escargots, Bœuf, Pain, Pâtisseries, Glaces, Légumes, Fruits
Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .
Ussac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.frr
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English : Marché des Producteurs de Pays d’Ussac
L’événement Marché des Producteurs de Pays d’Ussac Ussac a été mis à jour le 2026-05-06 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze