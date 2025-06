Marché des producteurs de pays Grenade sur l’Adour – Grenade-sur-l’Adour 25 juin 2025 18:00

Landes

Marché des producteurs de pays Grenade sur l’Adour Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 18:00:00

fin : 2025-06-25 23:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Les Marchés des Producteurs de Pays réunissent exclusivement des producteurs fermiers accompagnés d’artisans pâtissiers et boulangers locaux. Vous les reconnaîtrez grâce au logo et à la marque déposée « Marchés des Producteurs de Pays » qui les identifient et en fait des marchés uniques et authentiques. Chaque producteur propose une assiette de dégustation de ses produits, à consommer sur place ou à emporter.

Vous pouvez venir avec vos couverts. L’animation sera également au rendez-vous pour vous faire passer un bon moment en musique. Cet événement est initié par la Chambre d’Agriculture des Landes et Marché des producteurs de pays en collaboration avec la mairie et l’association des commerçants du Pays Grenadois. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 45 05 laure.buthon@landes.chambagri.fr

English : Marché des producteurs de pays Grenade sur l’Adour

German : Marché des producteurs de pays Grenade sur l’Adour

Italiano :

Espanol : Marché des producteurs de pays Grenade sur l’Adour

L’événement Marché des producteurs de pays Grenade sur l’Adour Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Grenade