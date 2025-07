Marché des Producteurs de Pays Rue Hôtel de Ville Labouheyre

La Place de la Mairie accueillera, à partir de 18 h, le vendredi 1e août, son traditionnel Marché des Producteurs de Pays.

Une multitude de produits du terroir à déguster sur place auprès de nombreux producteurs locaux vous seront proposés assiette landaise, magret de canard, pièce de bœuf, burger, fromage, pâtisserie, glace, vin du pays, floc, armagnac…

Flânez et faites votre marché. Composez votre menu et dinez sur place. Découvrez le savoir-faire du territoire et soutenez les producteurs locaux ! Partagez ce moment en famille ou entre amis et profitez des animations festives.

*** Animation musicale, avec le groupe BORN

*** Buvette & frites sur place

Pensez à apporter vos sacs, cabas, couverts et boîtes de conservation !

Au plaisir de vous retrouver nombreux, autour d’un verre ou d’un bon petit plat… .

Rue Hôtel de Ville Place de la Mairie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 mairie@labouheyre.fr

English : Marché des Producteurs de Pays

From 6pm on Friday August 1, the Place de la Mairie will host its traditional Marché des Producteurs de Pays.

*** Stalls and local produce to sample!

*** Musical entertainment with the group BORN

*** Drinks and French fries on site

German : Marché des Producteurs de Pays

Auf dem Rathausplatz findet am Freitag, dem 1. August, ab 18 Uhr der traditionelle Markt der Landwirte (Marché des Producteurs de Pays) statt.

*** Stände und Produkte aus der Region zum Probieren!

*** Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe BORN

*** Getränke und Pommes frites vor Ort

Italiano :

Venerdì 1° agosto, a partire dalle 18.00, la Place de la Mairie ospiterà il tradizionale Marché des Producteurs de Pays.

*** Bancarelle e prodotti locali da degustare!

*** Intrattenimento musicale con il gruppo BORN

*** Bar e patatine fritte sul posto

Espanol : Marché des Producteurs de Pays

A partir de las 18.00 horas del viernes 1 de agosto, la plaza de la Mairie acogerá su tradicional Marché des Producteurs de Pays.

*** Puestos y productos locales para degustar

*** Animación musical con el grupo BORN

*** Bar de refrescos y patatas fritas in situ

