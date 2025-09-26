MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS LES JARDINS DE L’AURIBELLE Pézenas

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS LES JARDINS DE L’AURIBELLE Pézenas vendredi 26 septembre 2025.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS LES JARDINS DE L’AURIBELLE

Chemin de l’Auribelle Haute Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Envie de produits locaux et de saison ?

Alors, rendez-vous vendredi 26 septembre à 18h, à la Ferme de l’Auribelle à Pézenas pour découvrir un nouveau marché de producteurs de Pays

Dans une ambiance guinguette conviviale, rencontrez de sproducteurs locaux, dégustez et achetez leurs produits en circuit court !

Autour d’Eliza et Philippe Maurin, maraîchers fraichement installés à l’Auribelle, les producteurs se réuniront pour vous en mettre plein les papilles !

Pour l’occasion, les hôtes de la soirée vous feront visiter leur grand jardin maraîcher bio et présenteront leur projet d’agroforesterie en l’espace de quelques mois, 450 arbres ont été plantés sur le site, de quoi créer un vrai micro-climat à Ville de Pézenas.

Rendez-vous chemin de l’Auribelle Haute (derrière le château de Roquelune). .

Chemin de l’Auribelle Haute Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 6 12 36 44 70 lesjardinsdelauribelle@gmail.com

English :

Looking for local, seasonal produce?

Then join us on Friday September 26 at 6pm at the Ferme de l’Auribelle in Pézenas to discover a new local producers’ market

German :

Lust auf lokale und saisonale Produkte?

Dann treffen Sie sich am Freitag, den 26. September um 18 Uhr auf der Ferme de l’Auribelle in Pézenas, um einen neuen Bauernmarkt zu entdecken

Italiano :

Cercate prodotti locali e di stagione?

Venite alla Ferme de l’Auribelle di Pézenas venerdì 26 settembre alle 18.00 per scoprire un nuovo mercato di produttori locali

Espanol :

¿Busca productos locales de temporada?

Acérquese a la Ferme de l’Auribelle de Pézenas el viernes 26 de septiembre a las 18.00 h y descubra un nuevo mercado de productores locales

L’événement MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS LES JARDINS DE L’AURIBELLE Pézenas a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE