Marché des Producteurs de Pays Mugron

Marché des Producteurs de Pays Mugron mercredi 16 juillet 2025.

Marché des Producteurs de Pays

Place Chantilly Mugron Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 18:00:00

fin : 2025-07-16 23:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Venez vous installer à de grandes tablées dans une ambiance musicale et festive. Vous choisirez des assiettes savoureuses avec des produits salés et sucrés 100% fermiers. Si mauvais temps espace Henri Emmanuelli.

Découvrez le goût de la gastronomie landaise grâce au marché de producteurs de Pays de Mugron. Venez vous installer à de grandes tablées dans une ambiance musicale et festive. Vous choisirez des assiettes savoureuses avec des produits salés et sucrés 100% fermiers. Vous aurez comme toile de fond pour ce dîner, le beau panorama chalossais ainsi que le château Capacazalier.

Le marché des producteurs de pays de Mugron réunit tous les ans exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte des bonnes pratiques, garantissant la qualité de leurs produits. Ils offrent aux consommateurs des produits locaux en direct, sans intermédiaire.

Venez vous installer à de grandes tablées dans une ambiance musicale et festive. Vous choisirez des assiettes savoureuses avec des produits salés et sucrés 100% fermiers.

S’il pleut le marché aura lieu Espace Henri Emmanuelli. .

Place Chantilly Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 71 26

English : Marché des Producteurs de Pays

Come and sit at large tables in a musical and festive atmosphere. You will choose tasty plates with salted and sweet products 100% farm. In case of bad weather: Henri Emmanuelli space.

German : Marché des Producteurs de Pays

Lassen Sie sich an großen Tischen in einer musikalischen und festlichen Atmosphäre nieder. Sie wählen leckere Teller mit süßen und herzhaften Produkten, die zu 100 % vom Bauernhof stammen. Bei schlechtem Wetter: Raum Henri Emmanuelli.

Italiano :

Venite a sedervi ai grandi tavoli in un’atmosfera musicale e festosa. Potrete scegliere piatti gustosi con prodotti 100% agricoli. In caso di maltempo: spazio Henri Emmanuelli.

Espanol : Marché des Producteurs de Pays

Venga y siéntese en grandes mesas en un ambiente musical y festivo. Elegirás sabrosos platos con productos 100% de granja. En caso de mal tiempo: espacio Henri Emmanuelli.

