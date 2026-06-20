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AGENDA · Narp

Marché des Producteurs de Pays Narp

vendredi 7 août 2026 · Narp

Marché des Producteurs de Pays Narp

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle communale
Ville
64190 Narp
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Narp

Marché des Producteurs de Pays

Salle communale Narp Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur. Vous n’y trouverez que des produits fermiers et artisanaux locaux, que vous pourrez consommer directement sur place en composant votre assiette ! Cette soirée promet d’être festive et chaleureuse !   .

Salle communale Narp 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 

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English : Marché des Producteurs de Pays

L’événement Marché des Producteurs de Pays Narp a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Béarn des Gaves