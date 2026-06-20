Informations pratiques

Narp

Marché des Producteurs de Pays

Salle communale Narp Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur. Vous n’y trouverez que des produits fermiers et artisanaux locaux, que vous pourrez consommer directement sur place en composant votre assiette ! Cette soirée promet d’être festive et chaleureuse ! .

Salle communale Narp 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33

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English : Marché des Producteurs de Pays

L’événement Marché des Producteurs de Pays Narp a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Béarn des Gaves