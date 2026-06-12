Marché des producteurs de Pays Navarrenx vendredi 31 juillet 2026.

Navarrenx

Marché des producteurs de Pays

Place Darralde Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le contact direct entre producteur et consommateur (fruits, fromage, vin, charcuterie…).

Produits locaux, repas festif, animations… .

Place Darralde Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33

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English : Marché des producteurs de Pays

L’événement Marché des producteurs de Pays Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Béarn des Gaves