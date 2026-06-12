Marché des producteurs de Pays Navarrenx
Marché des producteurs de Pays Navarrenx vendredi 31 juillet 2026.
Navarrenx
Marché des producteurs de Pays
Place Darralde Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le contact direct entre producteur et consommateur (fruits, fromage, vin, charcuterie…).
Produits locaux, repas festif, animations… .
Place Darralde Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33
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English : Marché des producteurs de Pays
L’événement Marché des producteurs de Pays Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Béarn des Gaves
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