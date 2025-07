MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Saint-Chély-d’Apcher

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Saint-Chély-d’Apcher lundi 11 août 2025.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-11 2025-08-25

Les Marchés des Producteurs de Pays bien plus qu’un simple marché !

Ils rassemblent exclusivement des agriculteurs et artisans locaux, tous engagés à respecter une charte de bonnes pratiques.

La soirée sera animée notamment par des jeux pour enfants.

Les Marchés des Producteurs de Pays bien plus qu’un simple marché !

Ils rassemblent exclusivement des agriculteurs et artisans locaux, tous engagés à respecter une charte de bonnes pratiques garantissant :

– La qualité fermière des productions.

– Des produits locaux, de saison et des spécialités de pays.

– Des pratiques de production et de transformation durables.

– Une transparence sur les pratiques agricoles.

– Un contact direct entre le producteur et le consommateur.

La soirée sera animée notamment par des jeux pour enfants.

Créée par les Chambres d’agriculture, la marque nationale Marché des Producteurs de Pays incarne une exigence de qualité et d’engagement. Elle rassemble des producteurs passionnés, garants du savoir-faire et de l’identité de leurs territoires. .

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie

English :

Marchés des Producteurs de Pays: much more than just a market!

They bring together exclusively local farmers and craftsmen, all committed to respecting a charter of good practice.

The evening will be enlivened by games for children.

German :

Die Märkte der lokalen Erzeuger sind mehr als nur ein Markt!

Auf ihnen sind ausschließlich lokale Landwirte und Handwerker vertreten, die sich alle zur Einhaltung einer Charta guter Praktiken verpflichtet haben.

Der Abend wird vor allem durch Spiele für Kinder belebt.

Italiano :

I Marchés des Producteurs de Pays: molto più di un semplice mercato!

Riuniscono solo agricoltori e artigiani locali, tutti impegnati a rispettare una carta delle buone pratiche.

La serata sarà animata da giochi per bambini.

Espanol :

Los Marchés des Producteurs de Pays: ¡mucho más que un simple mercado!

Reúnen únicamente a agricultores y artesanos locales, todos ellos comprometidos a respetar una carta de buenas prácticas.

La velada estará amenizada por juegos para niños.

L’événement MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-07-25 par 48-OT Margeride en Gévaudan