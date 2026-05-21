Saint-Pourçain-sur-Besbre

Marché des producteurs de pays

Le Bourg Saint-Pourçain-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Marché des producteurs de pays

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Le Bourg Saint-Pourçain-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 42 42 cda.03@allier.chambagri.fr

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English :

Farmers’ market

L’événement Marché des producteurs de pays Saint-Pourçain-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire