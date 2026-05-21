Marché des producteurs de pays Saint-Pourçain-sur-Besbre
Marché des producteurs de pays Saint-Pourçain-sur-Besbre vendredi 7 août 2026.
Saint-Pourçain-sur-Besbre
Marché des producteurs de pays
Le Bourg Saint-Pourçain-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Marché des producteurs de pays
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Le Bourg Saint-Pourçain-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 42 42 cda.03@allier.chambagri.fr
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English :
Farmers’ market
L’événement Marché des producteurs de pays Saint-Pourçain-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire