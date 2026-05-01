Sainte-Fauste

Marché des Producteurs de Pays

26 Rue des Pommiers Sainte-Fauste Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Les Marchés de Producteurs de Pays débarquent à Sainte-Fauste, dans le parc derrière la Mairie ! Que vous soyez fins gourmets, amateurs de bons produits ou simplement curieux, ne manquez pas ce rendez-vous !

Grande première pour Sainte-Fauste rendez-vous le vendredi 29 mai pour une soirée dé dégustation de produits fermiers et locaux, accompagnée de DJ Frantz et d’un feu d’artifice. Venez dès 18h !

Ces marchés vous offriront une occasion unique de rencontrer directement les producteurs locaux, d’échanger avec eux sur leur savoir-faire et de goûter à des produits authentiques issus de notre belle région.

Sur place, retrouvez une diversité de saveurs viandes, fromages, miel, fruits et légumes, glaces, pâtisseries et bien d’autres spécialités locales. Certains producteurs cuisineront directement sur place pour vous proposer des repas à déguster dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Portés par les Chambres d’Agriculture depuis 1989, ces Marchés garantissent une vente directe. .

26 Rue des Pommiers Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 51 08

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English :

The Marchés de Producteurs de Pays are coming to Sainte-Fauste, in the park behind the town hall! Whether you’re a gourmet, a lover of good produce or simply curious, don’t miss this event!

L’événement Marché des Producteurs de Pays Sainte-Fauste a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Champs d’Amour