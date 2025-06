Marché des Producteurs de Pays salon des Artisans Arti’mat24 Eyzerac 27 juin 2025 18:00

Dordogne

Marché des Producteurs de Pays salon des Artisans Arti’mat24 Labaurie Eyzerac Dordogne

Début : 2025-06-27 18:00:00

2025-06-27

Rendez-vous au Salon des Artisans Arti’Mat24 pour les Marchés des Producteurs de Pays ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️

Labaurie

Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 58 09 24

English :

? Join us at the Salon des Artisans Arti’Mat24 for the Marchés des Producteurs de Pays! Enjoy a friendly atmosphere, seasonal farm produce, and a local meal on the spot. ? Don’t forget to bring your own cutlery, for a greener planet! ??

German :

? Besuchen Sie die Handwerkermesse Arti’Mat24 für die Märkte der Landwirte! Genießen Sie eine freundliche Atmosphäre, saisonale Bauernprodukte und eine lokale Mahlzeit vor Ort ? Vergessen Sie nicht, Ihr Besteck mitzubringen, für einen grüneren Planeten!?

Italiano :

? Unitevi a noi al Salon des Artisans Arti’Mat24 per i Marchés des Producteurs de Pays! Godetevi un’atmosfera amichevole, prodotti agricoli di stagione e un pasto locale sul posto. ? Non dimenticate di portare le posate, per un pianeta più verde!

Espanol :

? ¡Únase a nosotros en el Salon des Artisans Arti’Mat24 para los Marchés des Producteurs de Pays! Disfrute de un ambiente acogedor, de productos agrícolas de temporada y de una comida local in situ. ? No olvide traer sus cubiertos, ¡por un planeta más verde!?

L’événement Marché des Producteurs de Pays salon des Artisans Arti’mat24 Eyzerac a été mis à jour le 2025-06-23 par Groupe CDT 24