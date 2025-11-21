Marché des Producteurs de Pays sur la place de l’Hôtel de Ville de Mézières Charleville-Mézières

Marché des Producteurs de Pays sur la place de l’Hôtel de Ville de Mézières

Place de l'Hôtel de ville de Mézières Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés sont l’occasion de découvrir toutes les saveurs du terroir ardennais : légumes frais, fruits du verger, viandes, produits laitiers, oeufs, spécialités de pays… des produits de qualité, de saison et riches en goût qui combleront les gourmets et les gourmands.Vivre cette expérience !

Place de l’Hôtel de ville de Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 82

English:

Composed exclusively of farm and artisanal producers, these markets are an opportunity to discover all the flavors of the Ardennes: fresh vegetables, fruit from the orchard, meat, dairy products, eggs, local specialties… quality products, seasonal and rich in taste that will delight gourmets and gourmands.Live this experience!

German:

Diese Märkte, die ausschließlich aus Bauernhof- und Handwerksproduzenten bestehen, bieten die Gelegenheit, alle Geschmäcker der Ardenner Region zu entdecken: frisches Gemüse, Obst aus dem Obstgarten, Fleisch, Milchprodukte, Eier, Spezialitäten aus der Region… Qualitätsprodukte, saisonale und geschmacksintensive Produkte, die Feinschmecker und Genießer begeistern werden.Erleben Sie diese Erfahrung!

Italiano:

Costituiti esclusivamente da produttori agricoli e artigianali, questi mercati sono un’occasione per scoprire tutti i sapori delle Ardenne: verdure fresche, frutta del frutteto, carne, latticini, uova, specialità locali? Prodotti di qualità, di stagione e ricchi di sapore che faranno la gioia di gourmet e buongustai.Vivete questa esperienza!

Espanol:

Formados exclusivamente por productores agrícolas y artesanales, estos mercados son una oportunidad para descubrir todos los sabores de las Ardenas: verduras frescas, fruta de la huerta, carne, productos lácteos, huevos, especialidades locales… productos de calidad, de temporada y ricos en sabor que harán las delicias de los gourmets y sibaritas.¡Viva esta experiencia!

