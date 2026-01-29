Marché des Producteurs de Pays sur la place de l’Hôtel de Ville de Mézières

Place de l’Hôtel de ville de Mézières Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Nos producteurs locaux vous donnent rendez-vous tous les 2e vendredis du mois sur la place Ducale de 15 h à 19 h et tous les 3e vendredis du mois sur la place de l’Hôtel de ville de 15 h à 19 h jusqu’à décembre pour des rendez-vous gourmands où vous retrouverez les habituels produits du terroir : produits laitiers, viande, œufs, légumes et fruits de saison, miel, jus ou encore charcuterie ardennaise. À consommer sans modération !

.

Place de l’Hôtel de ville de Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our local producers meet every 2nd Friday of the month on Place Ducale from 3pm to 7pm, and every 3rd Friday of the month on Place de l’Hôtel de Ville from 3pm to 7pm until December, for gourmet get-togethers featuring the usual local produce: dairy products, meat, eggs, seasonal vegetables and fruit, honey, juices and Ardennes charcuterie. Enjoy without moderation!

L’événement Marché des Producteurs de Pays sur la place de l’Hôtel de Ville de Mézières Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme